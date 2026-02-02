Veja o vídeo promocional do XXXIX Festival de Música da Madeira

Já está a circular nas redes sociais o vídeo promocional do XXXIX Festival de Música da Madeira, que arranca no dia 7 de Março com a Orquestra Clássica da Madeira. O Centro de Congressos será o primeiro palco do evento, mas este rumo ainda aos concelhos de Câmara de Lobos e da Calheta.

O primeiro concerto, no sábado, 7 de Março, pelas 18 horas, terá como maestro Tibor Bogányi, com os solistas Kirill Troussov, no violino, e Benedict Kloeckner, no violoncelo. No dia seguinte, pelas 18 horas, o festival ruma à Igreja de Santa Clara para escutar o recital de harpa protagonizado por Beatriz Cortesão.

O encerramento estará novamente a cargo da Orquestra Clássica da Madeira, a 28 de Março, na Sé do Funchal, pelas 21h30. O maestro será Gianluca Marcianò, tendo como solistas Maria Zapata (Soprano); Ustinya Malinina (Contralto); Eduardo Niave (Tenor); Gabriel Alonso (Barítono); Coro Sinfónico Inês de Castro, com o maestro Artur Pinho Maria; e ainda o Coro de Câmara da Madeira, com a maestrina Zélia Gomes.