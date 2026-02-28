Vento dá tréguas e Aeroporto da Madeira volta a estar operacional

Depois de 48 horas de autêntico caos, o painel de informação do Aeroporto da Madeira está finalmente pintado de verde. A única excepção vai para três voos da TAP na ligação com Lisboa, que acabaram cancelados ainda durante a madrugada e no início da manhã deste sábado. Todas as restantes operações agendadas foram concretizadas com sucesso.

Entretanto, desde a meia-noite já conseguiram aterrar na Região mais de 15 aviões. A ponte aérea foi retomada pelas várias companhias, permitindo, essencialmente, o escoamento de passageiros fruto de aterragens da Ryanair, TAP e easyJet desde as cidades de Lisboa e Porto.

Vendaval cancelou 51 voos hoje e 75 nos dois dias 17 horas sem aterragens e quase 23 sem ligações do Continente para a Madeira

Também as rotas internacionais estão a operar sem constrangimentos, com o aeroporto a receber os voos da Eurowings (Nuremberga, Hamburgo, Dusseldorf e Praga), da Transavia (Nantes), da Luxair (Luxemburgo) e da Brussels Airlines (Bruxelas), além da ligação da Binter (Porto Santo).

No sentido inverso, o cenário é de forte retoma. Mais de uma dezena de aviões já conseguiu descolar da pista madeirense. Entre as partidas contam-se os voos da Ryanair para Bruxelas, Dublin e Lisboa, da Binter (Porto Santo), da TAP (Porto e Lisboa), da Wizz Air (Viena), da Eurowings (Nuremberga, Hamburgo e Dusseldorf), da easyJet (Lisboa), da Transavia (Nantes) e da Luxair (Luxemburgo).

TAP alerta para possíveis atrasos no Aeroporto da Madeira devido a condições meteorológicas A TAP informou que a operação de voos de e para o Aeroporto da Madeira poderá ser afectada até ao próximo dia 6 de Março, devido a condições meteorológicas adversas. A companhia aconselha, por isso, os passageiros a verificarem o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto, através do site oficial da TAP.

Janela de oportunidade crucial para as companhias aéreas, que tentam agora reacomodar os milhares de passageiros que ficaram retidos ao longo dos últimos dois dias. Tanto na Madeira, como noutros aeroportos.

Resta aproveitar a acalmia, até porque as previsões meteorológicas apontam para um novo agravamento do vento já no início da próxima semana.

A partir de segunda-feira - início da manhã - vamos ter o vento outra vez a intensificar e a soprar novamente forte e serão dias outras vez complicados para o aeroporto - pelo menos até quarta-feira - a manter-se as previsões que temos neste momento. Ricardo Tavares, delegado regional do IPMA

IPMA coloca costa da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja a partir de terça-feira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira, destacando o agravamento da agitação marítima e do vento forte entre os dias 2 e 3 de Março.

Agora é momento de as companhias aéreas correrem contra o tempo para escoar os milhares de passageiros retidos, antes que o estado do tempo volte a agravar-se.