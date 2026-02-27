 DNOTICIAS.PT
Vento intenso volta à Madeira no início da semana

Rajadas devem abrandar no fim-de-semana

Ricardo Tavares (à direita na imagem) quando tomou posse como delegado regional do IPMA na Madeira, foto OD

O Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo continua a sentir os efeitos do vento intenso, que tem perturbado o tráfego aéreo nos últimos dias. Esta sexta-feira, o delegado regional do IPMA na Madeira, Ricardo Tavares, explicou à TSF Madeira que as rajadas registadas na pista chegaram próximo dos 75 km/h, “tendo muita interferência na operação aeroportuária”. Apesar de alguma diminuição prevista para a tarde, o vento deverá permanecer fora dos limites de operação em alguns momentos, mantendo a possibilidade de perturbações.

Para amanhã, sábado, o meteorologista prevê uma ligeira melhoria, com o vento a rodar para nordeste, favorecendo as operações no aeroporto. “As condições serão um pouco melhores do que as previstas para hoje, mesmo assim o vento vai continuar forte, com rajadas do quadrante norte”, afirmou.

O delegado alerta que o vento intenso deverá regressar a partir de segunda-feira, mantendo-se forte nos primeiros dias da semana, antes de uma diminuição significativa apenas no domingo.

De acordo com o IPMA, amanhã o vento soprará moderado a forte, de nordeste, com velocidades entre 20 e 40 km/h, atingindo 35 a 50 km/h nas terras altas e rajadas de até 80 km/h. No domingo, o vento será fraco a moderado, de norte, com 10 a 30 km/h, soprando por vezes forte, até 40 km/h no início do dia.

