Aviões divergidos, outros às voltas e Porto Santo sem voo

Depois de vários minutos às voltas nos céus da Madeira, um voo da Eurowings aterrou no Aeroporto do Porto Santo, a única solução de um avião que veio de longe, mais precisamente de Estugarda, na Alemanha.

Outro voo, desta feita vindo de Lisboa, está a regressar para o mesmo Aeroporto Humberto Delgado, depois de sobrevoar várias vezes o 'mar da Travessa'. O voo TP1685 nem sequer tentou aterrar na Madeira, o que atesta a dificuldade que o vento está a colocar na operacionalidade da infraestrutura.

Aviões já sentem dificuldades para aterrar Os voos hoje deverão estar bastante condicionados, devido ao vento que já se está a sentir na pista do Aeroporto da Madeira. O primeiro voo da manhã aterrou bem, mas o segundo já teve maiores dificuldades, como atesta a foto anexa a esta notícia.

Outros voos, neste momento cinco, entre os quais o avião cargueiro que vem de Lisboa, além de três voos da Alemanha (Colónia, Dusseldorf e Hamburgo) e um de passageiros de Lisboa, estão às voltas a 'ponderar' as opções.

Por fim, de notar que neste momento, o Aeroporto do Porto Santo está aberto, afinal aterrou lá o voo de Estugarda, mas o voo da Binter que devia ter vindo para a Madeira ainda não levantou voo, precisamente por causa do forte vento que se faz sentir. O voo para lá realizou-se antes das 9h00, já bem depois da hora habitual (7h30).

O último avião a aterrar foi da Transavia, que veio de Amesterdão, tendo-se feito à pista pelas 9h16.

São esperadas dezenas de voos a chegar à Madeira até às 18 horas, altura em que deverá ser levantado o aviso amarelo para o vento.