IPMA coloca costa da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja a partir de terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira, destacando o agravamento da agitação marítima e do vento forte entre os dias 2 e 3 de Março.

De acordo com o IPMA, as costas Norte e Sul da Madeira, bem como o Porto Santo, estarão sob aviso laranja para agitação marítima entre as 03 e as 06 horas do dia 3 de Março, prevendo-se ondas de Noroeste com alturas entre 5 e 6 metros. Na costa Sul, o aviso incide especialmente na parte Oeste da ilha.

Antes desse período, vigorará aviso amarelo para agitação marítima, entre as 18 horas de 2 de Março e as 03 horas de 3 de Março, com previsão de ondas entre 4 e 5 metros.

O arquipélago estará igualmente sob aviso amarelo devido ao vento, entre as 12 horas de 2 de Março e as 06 horas de 3 de Março. São esperados ventos de norte fortes, com rajadas que poderão atingir 80 km/h nas zonas costeiras e até 95 km/h nas regiões montanhosas da Madeira.