Cristiano Ronaldo marca e assiste na goleada que coloca Al Nassr na liderança
O Al Nassr bateu hoje fora o lanterna vermelha Al Najma, por 5-0, e assumiu a liderança da Liga saudita de futebol, com Cristiano Ronaldo a marcar e a assistir no jogo em atraso da 10.ª jornada.
O capitão da seleção portuguesa abriu o marcador aos sete minutos, de penálti, com o internacional francês Kingsley Coman a ampliar a vantagem aos 31, e o defesa espanhol Iñigo Martínez a fazer o terceiro para a formação orientada pelo técnico Jorge Jesus ainda antes do intervalo (42).
Já no segundo tempo, Ronaldo fez o passe para o quarto golo do Al Nassr, apontado pelo senegalês Sadio Mané, cinco minutos antes de Jesus o tirar do relvado - tal como ao compatriota João Félix - aos 57 minutos.
Iñigo Martínez marcou o quinto e último golo do encontro, que acertou as contas do campeonato saudita, catapultando o Al Nassr para o primeiro posto, com 58 pontos, com 23 partidas disputadas.
A formação de Riade ascendeu ao topo da tabela classificativa e tem agora mais dois pontos do que o Al Ahli e mais três do que o Al Hilal (de Rúben Neves).