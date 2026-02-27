Vendaval cancelou 51 voos hoje e 75 nos dois dias

O Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo viveu hoje, sexta-feira, mais um dia de forte perturbação devido ao vento intenso. Até às 20h00, segundo informação da ANA Aeroportos, o aeroporto já cancelou 51 voos, 24 chegadas e 27 partidas, alguns ainda na origem, antes mesmo de levantar voo. No total, incluindo os 23 voos (11 chegadas e 12 partidas) cancelados na quinta-feira, quase 75 ligações foram afectadas nos dois dias.

Passadas mais de 17 horas desde o último avião ter aterrado em Santa Cruz – quinta-feira, pelas 21h04, voo da TAP Air Portugal proveniente do Porto – surgiu ao início da tarde desta sexta-feira uma “janela de oportunidade”. Pelas 14h12, conseguiu pousar um Boeing 737 da Ryanair, vindo de Shannon, Irlanda, e pouco depois aterrava também um Airbus A321 da Jet2.com, proveniente de Manchester, Inglaterra. Este foi o primeiro voo do Continente a aterrar na Madeira nesta sexta-feira, passadas praticamente 23 horas desde a última ligação do Continente.

O alívio, porém, foi apenas parcial. O vento forte só amainou de forma mais consistente a partir do meio da tarde, permitindo retomar parcialmente a normalidade após quase dois dias de constrangimento no movimento aéreo.

Recorde-se que hoje, depois da total “razia” de voos domésticos durante todo o dia, foi já de noite, pelas 19h42, que aterrava a primeira ligação nacional, desta feita um voo da easyJet, também proveniente do Porto.

Entre os muitos aviões divergidos esta sexta-feira, as alternativas foram os aeroportos do Porto Santo, Lisboa, Porto, Fuerteventura, Tenerife e Frankfurt, incluindo um voo da Discover Airlines. Um dos voos divergidos foi o avião-cargueiro da Swiftair, que assegura a ligação diária entre Lisboa e o Funchal. Após cerca de quatro horas no ar – grande parte do tempo sobre a zona da Travessa, habitual “sala de espera” das aeronaves – acabou por divergir para o Porto Santo.

Para esta sexta-feira estavam programados 90 movimentos – 44 chegadas e 46 partidas. Ao fim de quase dois dias de ventos fortes, o aeroporto conseguiu retomar parcialmente a normalidade durante a tarde, com apenas dois aviões a aterrar após a longa interrupção.