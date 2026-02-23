 DNOTICIAS.PT
28 operacionais e 6 viaturas no combate

Helicóptero accionado e fogo dominado em 50 minutos

O incêndio em mato que deflagrou na zona da Lombada, Ponta do Sol, foi dominado cerca de 50 minutos após o alerta, segundo informação do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC).

O Comando Regional de Operações de Socorro recebeu o alerta pelas 12h02, mobilizando, em triangulação de meios, 28 operacionais e seis veículos dos corpos de bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Calheta, Câmara de Lobos e Sapadores do Funchal, além do helicóptero com a Brigada Helitransportada.

Incêndio na Ponta do Sol mobiliza quatro corporações

Helicóptero do SRPC também accionado no combate

Orlando Drumond , 23 Fevereiro 2026 - 12:41

No teatro de operações estiveram igualmente elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Corpo de Polícia Florestal.

Após o domínio das chamas, decorreram trabalhos de consolidação da extinção e rescaldo.

