28 operacionais e 6 viaturas no combate

O incêndio em mato que deflagrou na zona da Lombada, Ponta do Sol, foi dominado cerca de 50 minutos após o alerta, segundo informação do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC).

O Comando Regional de Operações de Socorro recebeu o alerta pelas 12h02, mobilizando, em triangulação de meios, 28 operacionais e seis veículos dos corpos de bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Calheta, Câmara de Lobos e Sapadores do Funchal, além do helicóptero com a Brigada Helitransportada.

No teatro de operações estiveram igualmente elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Corpo de Polícia Florestal.

Após o domínio das chamas, decorreram trabalhos de consolidação da extinção e rescaldo.