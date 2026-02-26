Aviso amarelo para vento na Madeira

O IPMA acaba de emitir um aviso de vento para a ilha da Madeira, que estará em vigor entre as 9h00 e as 18 horas desta quinta-feira, 26 de Fevereiro.

De acordo com a autoridade meteorológica, que já lançara o aviso amarelo para a agitação marítima e que terminou às 03h00, este aviso para o vento abrange os extremos Leste e Oeste, tanto da costa Norte como da Costa Sul da ilha maior, com rajadas que podem atingir os 75 km/hora.

Pior estará nas zonas montanhosas, pois nestas 9 horas de duração do vento forte, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera calcula vento de até 95 km/hora na serra.