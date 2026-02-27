31 voos cancelados até ao meio-dia
Vários aviões divergidos devido ao vento forte
Segundo o portal da ANA Aeroportos, até às 12 horas foram cancelados 31 voos, entre chegadas e partidas, e vários outros tiveram de ser desviados para outros aeroportos.
Dos voos cancelados, 11 chegadas eram ligações domésticas, incluindo Porto Santo, Lisboa, Porto e Ponta Delgada (Açores).
21 voos cancelados até às 10 horas
São já 35 os voos cancelados desde ontem de manhã no Aeroporto da Madeira
Orlando Drumond , 27 Fevereiro 2026 - 10:21
Para hoje estavam programadas 44 chegadas e 46 partidas no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. As rajadas de vento mais significativas registas esta sexta-feira na rede do IPMA (até às 11 horas) chegaram aos 72 km/h no Caniçal/Ponta de São Lourenço e 83 km/h no Pico Alto.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo