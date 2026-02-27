21 voos cancelados até às 10 horas

O Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo regista hoje, sexta-feira, um total de 21 voos cancelados e dois divergidos até às 10 horas.

Dos 44 voos previstos para chegada e 46 para partida, foram canceladas nove chegadas e 12 partidas.

No portal da ANA Aeroportos, há ainda registo de dois aviões divergidos — voos da Ryanair e da easyJet, ambos provenientes do Porto — que foram encaminhados para o Aeroporto do Porto Santo.

Acresce que o avião da easyJet que fazia a ligação Lisboa - Funchal, também regressou a Lisboa (na imagem). Este movimento não consta na contabilidade de frequências canceladas e/ou divergidas. Apenas a partida do Funchal.