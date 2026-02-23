Um incêndio deflagrou na zona do Jangão, na parte alta da Ponta do Sol, mobilizando vários meios de diferentes corporações em operação de triangulação.

No combate às chamas estão os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, os Bombeiros Voluntários da Calheta e, recentemente, os Bombeiros Sapadores do Funchal, que se dirigem para o local com pronto socorro pesado e dois elementos.

Foi igualmente accionado o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) para apoio às operações.

Até ao momento, as informações continuam escassas, não sendo ainda conhecida a dimensão da ocorrência nem eventuais danos.