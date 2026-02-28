Sábado com céu muito nublado, vento e alguma chuva na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com éu geralmente muito nublado e com aguaceiros, em geral fracos, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira, podendo ser de neve nos pontos mais altos.

O vento será moderado a forte (20 a 40 km/h) de nordeste, soprando forte (35 a 50 km/h), com rajadas até 75 km/h, nas terras altas.

Capitania actualiza aviso para vento forte na Madeira A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de vento forte para o arquipélago, na sequência da informação meteorológica transmitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O alerta mantém-se assim até às 18 horas de amanhã, abrangendo toda a orla marítima da Região.

TAP alerta para possíveis atrasos no Aeroporto da Madeira devido a condições meteorológicas A TAP informou que a operação de voos de e para o Aeroporto da Madeira poderá ser afectada até ao próximo dia 6 de Março, devido a condições meteorológicas adversas. A companhia aconselha, por isso, os passageiros a verificarem o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto, através do site oficial da TAP.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 14ºC de mínima e os 19.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 13.ºC de mínima e os 17.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto com céu geralmente muito nublado e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas norte/noroeste com 2 a 2,5 metros, aumentando para 2,5 a 3 metros a partir da manhã na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 a 2 metros.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 18 e 19.ºC