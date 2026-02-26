Cristiano Ronaldo passa a ser dono de 25% de clube espanhol

O ainda jogador de futebol e cada vez mais empresário Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, acaba de anunciar a compra de 25% das acções do clube de futebol espanhol UD Almeria, num passo que até hoje não era conhecido, sendo pois o primeiro clube que, abertamente, o madeirense investe directamente.

A compra foi anunciada pela CR7 Sports Investments, subsidiária da recém-criada CR7, S.A., naquele que é "um passo decisivo na expansão do seu portefólio global de investimentos".

Há muito que ambiciono contribuir para o futebol, muito para além do campo. CR7

No seguimento destas declarações na primeira pessoa, CR7 diz que o clube da II divisão, "o UD Almería, em Espanha, é um clube com bases sólidas e um claro potencial de crescimento. É com grande entusiasmo que vejo a minha colaboração com a sua equipa de liderança para apoiar a próxima fase de desenvolvimento do clube", frisa.

Também o presidente do clube, Mohamed Al Khereiji, influente empresário saudita, reconhecido pela sua liderança nos sectores de media, publicidade e desporto e que em 2025 adquirira o clube, refere no comunicado a satisfação por CR7 investir no Unión Deportiva Almería.

"Ele é considerado o melhor jogador de todos os tempos, conhece muito bem as ligas espanholas e compreende o potencial do que estamos a construir aqui, tanto em termos da equipa como da academia", cita o comunicado.

Acresce que não está colocado de parte o investimento de CR7 noutros projectos do mesmo âmbito. Isto porque é frisado que empresa será um "veículo de avaliação e concretização de oportunidades estratégicas no desporto profissional".