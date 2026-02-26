Quatro voos cancelados no Aeroporto da Madeira

Quatro voos da TAP previstos para esta manhã de quinta-feira, na ligação Lisboa–Funchal–Lisboa, foram cancelados devido às condições atmosféricas adversas no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Duas chegadas e duas partidas, com chegadas previstas às 09h15 e 10h10, não conseguiram aterrar na Madeira e regressaram ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Estes movimentos já foram oficialmente cancelados pela ANA Aeroportos.

Até ao meio-dia, um avião da Eurowings, proveniente de Estugarda, Alemanha, que tentou repetidas aproximações à pista de Santa Cruz sem sucesso, foi desviado para o Aeroporto do Porto Santo. A mesma aeronave descolou, ao final da manhã, com destino ao Funchal, enquanto outras continuam em espera no ar entre a Madeira e o Porto Santo.

Avião divergido no Aeroporto do Porto Santo, foto Gonçalo Maia

A ANA Aeroportos alerta que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem afectar partidas e chegadas nos próximos dias, recomendando aos passageiros que contactem as suas companhias antes de se dirigirem ao aeroporto.