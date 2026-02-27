TAP alerta para possíveis atrasos no Aeroporto da Madeira devido a condições meteorológicas

A TAP informou que a operação de voos de e para o Aeroporto da Madeira poderá ser afectada até ao próximo dia 6 de Março, devido a condições meteorológicas adversas. A companhia aconselha, por isso, os passageiros a verificarem o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto, através do site oficial da TAP.

A companhia aérea anunciou ainda que os passageiros com bilhetes emitidos até 26 de Fevereiro, para voos de 26 de Fevereiro a 6 de Março, podem alterar o seu bilhete para viagens a realizar até 13 de Março, mantendo a mesma cabina e sem qualquer penalização. As alterações podem ser efectuadas diretamente no site da TAP ou através de agentes de viagens.

A TAP divulgou estas informações no site e redes sociais da companhia, bem como através de por SMS enviados aos passageiros, reforçando a importância de acompanhar possíveis alterações e ajustar os planos de viagem com antecedência.

Segundo o portal da ANA Aeroportos, até ao início da tarde desta sexta-feira, 27 de Fevereiro, foram cancelados 31 voos, entre chegadas e partidas, e vários outros tiveram de ser desviados para outros aeroportos.