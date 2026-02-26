Aviões já sentem dificuldades para aterrar

Os voos hoje deverão estar bastante condicionados, devido ao vento que já se está a sentir na pista do Aeroporto da Madeira. O primeiro voo da manhã aterrou bem, mas o segundo já teve maiores dificuldades, como atesta a foto anexa a esta notícia.

De acordo com informação do Aeroporto, o voo TP 3841 que vinha de Lisboa aterrou pelas 8h12, ligeiramente atrasado face à hora prevista, enquanto o voo TP 1709 proveniente do Porto aterrou pouco antes do previsto.

Curiosamente este primeiro voo fez também uma volta pouco usual antes de se fazer à pista (vide foto). Já o segundo voo, igualmente da TAP fez manobras tanto por cima da 'Travessa' como na mesma zona do primeiro voo, antes de também tentar a aterragem bem sucedida.

Foto Flightradar24

Uma vez que há aviso para vento forte (rajadas até 75 km/hora nos extremos oeste e leste da Madeira, em vigor entre as 9h00 e as 18h00, é muito provável que os próximos voos tenham maiores dificuldades. Estão previstas 32 aterragens, a começar na Binter vindo do Porto Santo, até à easyJet que virá de Londres, pelas 17h45, nesse período mais crítico.