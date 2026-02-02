Capitania do Funchal volta a prolongar aviso de agitação marítima

A capitania do Porto do Funchal cancelou hoje o aviso de vento forte para a orla costeira do arquipélago da Madeira e voltou a prolongar o de agitação marítima forte até às 18 horas de terça-feira.

Segundo a capitania, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, na costa Norte as ondas vão ser entre os quatro e os 5,5 metros, sendo entre 1,5 e os 4,5 metros na parte Sul.

IPMA emite novos avisos para a Madeira a partir de dia 5 O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu novos avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira, com especial destaque para a agitação marítima e vento fortes que se farão sentir a partir de quarta-feira, 5 de Fevereiro.

A autoridade marítima regional refere que o vento vai ser de Noroeste "fresco a muito fresco (40 a 50 quilómetros por hora), rodando gradualmente para Oeste a partir da manhã".

Já a visibilidade no mar deverá ser "boa por vezes moderada" neste arquipélago, acrescenta.

A capitania reforça as recomendações "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".