Capitania volta a prolongar avisos de vento forte e agitação marítima

A Capitania do Porto do Funchal voltou a prolongar os avisos relativos à agitação marítima e vento forte que afectam o arquipélago da Madeira, mantendo as recomendações até às 18 horas de terça-feira, 27 de Janeiro.

Esta manhã, a Capitania já havia prolongado o aviso até às 06 horas de terça-feira.

Ainda que, muito provavelmente vá estender o aviso de agitação marítima e vento pelo menos mais algumas vezes até quinta-feira, a verdade é que esta madrugada a Capitania do Porto do Funchal emitiu actualizações, prolongando os avisos já em vigor, para a navegação e a costa do Arquipélago da Madeira. O novo período vai até as 06h00 de amanhã, 27 de Janeiro, acompanhando as informações já veiculadas pelo IPMA.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento soprará Sudoeste muito fresco a forte (50 a 61 km/h), tornando-se Oeste/Noroeste fresco a muito fresco (31 a 50 km/h) a partir do meio da noite e por vezes forte (51 a 61 km/h) durante a manhã, passando a Oeste moderado a fresco (20 a 38 km/h) a partir do meio da tarde. A visibilidade estará boa a moderada, mas por vezes fraca.

Relativamente à ondulação, a Costa Norte poderá registar ondas Oeste/Noroeste de 3 a 4 metros, aumentando para 5 a 6 metros na parte Norte a partir da manhã, enquanto a Costa Sul terá ondas Oeste/Sudoeste de 2 a 3 metros, crescendo gradualmente para 4 a 4,5 metros na parte Oeste durante a tarde.

Face às previsões, a Capitania recomenda à comunidade marítima e à população em geral cuidados especiais, tanto na preparação de uma ida ao mar como em zonas costeiras, nomeadamente: o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas ou fundeadas, a evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas ou praias, e não praticar pesca lúdica junto às falésias ou zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação, recordando que o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.