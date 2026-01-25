Capitania do Funchal prolonga aviso de agitação marítima até final do dia

A capitania do Porto do Funchal atualizou ontem o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, que foi prolongado por mais 12 horas, até às 18:00 de domingo.

O aviso surge com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, que colocou a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso laranja.

No aviso, a autoridade marítima regional reforça que neste domingo as ondas vão ser entre os 5,5 e os sete metros, diminuindo gradualmente para três a quatro metros a partir do final do dia na costa norte.

Na parte sul, acrescenta, as vagas vão ser entre 1,5 a 2,5 metros, sendo até 4,5 metros na parte mais oeste.

Quanto ao vento, a capitania refere que vai aumentar temporariamente para "fresco a muito fresco (40-50 quilómetros por hora) do final da manhã até ao final da tarde" de hoje.

A visibilidade no mar vai ser "boa a moderada", refere.

A capitania insiste nas recomendações toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto "na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".