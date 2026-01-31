Capotamento na rotunda do Hospital sem feridos graves

Um capotamento lateral de uma viatura ligeira ocorreu pelas 05h30 desta madrugada na rotunda do Hospital, mobilizando meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Para o local foram accionadas três viaturas e um total de 11 operacionais. À chegada das equipas de socorro, o condutor, um homem na casa dos 30 anos, já se encontrava fora do veículo, tendo saído pelo próprio pé.

Apesar do forte embate, não há registo de feridos graves. A viatura sofreu danos consideráveis, tendo ficado bastante danificada na sequência do acidente.