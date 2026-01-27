Capitania actualiza avisos de agitação marítima e vento forte

A Capitania do Porto do Funchal alerta ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o agravamento das condições meteorológicas na orla marítima do arquipélago da Madeira até às 18 horas de quarta-feira, 28 de Janeiro.

De acordo com a situação geral do estado do tempo, o vento soprará de oeste/noroeste, com intensidade fresca (31-39 km/h) a muito fresca o (40-50 km/h), tornando-se por vezes forte, com rajadas até 61 km/h, a partir do final do dia. A visibilidade será, em geral, boa, podendo ocasionalmente tornar-se moderada.

No que diz respeito à ondulação, na costa norte são esperadas ondas de oeste/noroeste com alturas entre os 5 e os 6,5 metros, enquanto na costa sul a ondulação será de oeste/sudoeste, com ondas entre os 4 e os 4,5 metros.

Perante este cenário, é recomendada especial atenção por parte da comunidade marítima e da população em geral. As autoridades aconselham o reforço da amarração das embarcações atracadas e fundeadas, bem como uma vigilância apertada das mesmas. É ainda desaconselhada a realização de passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias.

A prática da pesca lúdica deve ser evitada, sobretudo junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, uma vez que, nestas condições, o mar pode alcançar áreas aparentemente seguras.