Alarme de incêndio mobilizou bombeiros para Avenida Arriaga

O disparo de um alarme pouco depois das 7h30 na sede do Club Sports Madeira, na placa central da Avenida Arriaga, mobilizou esta manhã os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Com um camião de combate a fogo urbano e uma ambulância de apoio, os 7 elementos dos BVM acederam ao interior mas não detectaram qualquer foco de incêndio.

Recorde-se que faz 19 anos a 1 de Junho que a sede do CSMadeira foi engolido por chamas, fogo que causou estragos de elevado prejuízo no edifício e no recheio de um dos clubes mais antigos da Madeira e organizador do Rali da Madeira, edifício que também era sede da ACIF.

Desta vez foi apenas falso alarme. O regresso dos bombeiros ao quartel ocorreu pouco depois.