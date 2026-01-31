Capitania do Porto do Funchal volta a prolongar aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje uma actualização ao aviso de agitação marítima forte para a orla marítima do Arquipélago da Madeira, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), válidas até às 06 horas de domingo, 1 de Fevereiro.

De acordo com a informação disponibilizada, o vento deverá soprar de Oeste fraco a bonançoso, com intensidades entre os 7 e os 19 quilómetros por hora, tornando-se temporariamente de Noroeste bonançoso a fresco durante a tarde, podendo atingir valores entre os 12 e os 39 quilómetros por hora. A visibilidade será, em geral, boa a moderada.

No que respeita à ondulação, na costa Norte prevê-se mar de Noroeste com ondas entre os 3,5 e os 4 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros. Já na costa Sul, a ondulação será de Oeste com 1 a 2 metros, podendo atingir os 2 a 3 metros na parte Oeste da ilha da Madeira.

Perante este cenário, a Capitania recomenda à comunidade marítima e à população em geral a adopção de cuidados acrescidos, quer na preparação de actividades no mar, quer durante a permanência em zonas costeiras. Entre as recomendações, destaca-se o reforço da amarração e a vigilância apertada das embarcações atracadas ou fundeadas.

É ainda aconselhado evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, de forma a prevenir situações de risco provocadas pela rebentação das ondas. A Capitania alerta igualmente para a não realização de pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas de arriba, lembrando que, nestas condições, o mar pode atingir áreas aparentemente seguras.