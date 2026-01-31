Corpo de mulher encontrado a flutuar a sul das Ilhas Desertas

O corpo de uma mulher, com cerca de 40 anos, foi dectetado na tarde deste sábado, 31 de Janeiro, a flutuar a aproximadamente cinco milhas náuticas (cerca de 9,3 quilómetros) a sul das Ilhas Desertas, no arquipélago da Madeira.

As circunstâncias que estão na origem da ocorrência são, para já, desconhecidas.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explica que o alerta foi dado pelas 13h24 por uma embarcação de pesca que navegava nas proximidades e que reportou a presença de um corpo no mar.

Na sequência da comunicação, foram activados meios de socorro, nomeadamente tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, bem como elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal e da Polícia Judiciária.

Após a chegada ao local, a vítima foi recolhida e transportada para o cais do porto do Funchal pela Estação Salva-vidas. No local, a Delegada de Saúde procedeu ao auto de verificação do óbito.

O corpo será agora encaminhado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira, após a realização de perícias por parte da Polícia Judiciária. A ocorrência ficou a cargo do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal.