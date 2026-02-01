Há 12 dias consecutivos que a Capitania do Funchal avisa para a agitação marítima

A Capitania do Funchal emitiu, esta noite, um aviso de actualização para agitação marítima e vento fortes, sendo o 12.º aviso consecutivo desde 21 de Janeiro.

No caso do aviso de hoje dá conta das condições meteorológicas previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a orla marítima da Madeira até às 18h00 de amanhã. Assim, prevê-se vento de oeste/sudoeste fresco (31 a 39km/hora) a muito fresco (40 a 50km/hora), por vezes forte (51 a 61km/hora), rodando para noroeste a partir do final do dia. A visibilidade será boa a moderada, por vezes fraca até final do dia.

Quanto à ondulação, na costa Norte teremos ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros de altura, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros de altura, e a partir da tarde para 5 a 6 metros de altura. Na costa Sul teremos ondas de oeste/sudoeste 1,5 a 2 metros de altura, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros de altura, sendo na parte oeste da ilha da Madeira de 2,5 a 3,5 metros de altura, aumentando gradualmente a partir da tarde para 3,5 a 4,5 metros de altura.

Face a estas condições, a nota assinada pelo capitão-de-mar-e-guerra Bruno Teles recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda, e não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.