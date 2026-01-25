Capitania do Funchal volta a prolongar aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal voltou a prolongar o aviso de agitação marítima forte, que se encontra em vigor, no arquipélago da Madeira. O aviso é agora válido até às 6 horas de segunda-feira, dia 26 de Janeiro.

Por isso, recomenda que toda a comunidade marítima e à população em geral para reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda; e não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

Vento: W/NW moderado a fresco (20 a 39 km/h), por vezes muito fresco (40 a 50 km/h) a partir da tarde, rodando para W/SW no final do período.

Visibilidade: Boa, por vezes moderada.

Ondulação:

- Costa Norte: Ondas NW 4 a 6 M, diminuindo gradualmente para 3,5 a 4,5 M a partir da manhã e para 2,5 a 3,5 M no fim do período.

- Costa Sul: Ondas W/SW 1 a 2 M, sendo na parte W, ondas quadrante W 3,5 a 4,5 M, diminuindo para 2 a 2,5 M a partir da tarde