Capitania do Funchal prolonga aviso para a agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o avisos de agitação marítima forte para a Madeira, passando agora a vigorar até às 18 horas de amanhã, 31 de Janeiro.

De acordo com a autoridade, o vento soprará de "oeste/noroeste, bonançoso a moderado, com velocidades entre 12 e 29 km/h, sendo por vezes fresco, com 30 a 38 km/h, no início do período. Tornar-se-á gradualmente variável, fraco a bonançoso, com intensidades entre 7 e 12 km/h, evoluindo no final para o quadrante oeste, novamente bonançoso a moderado, com 12 a 29 km/h".

A visibilidade será "boa a moderada".

Quanto à ondulação, na Costa Norte esperam-se "ondas de noroeste com 3 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,5 metros". Já para a Costa Sul, as ondas serão de "oeste/sudoeste, com 1,5 a 2,5 metros, sendo que na parte oeste da ilha da Madeira poderão atingir 2,5 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros".

Nesse sentido, a autoridade alerta a comunidade marítima e a população em geral para manterem cuidados redobrados.

Entre as recomendações estão: reforçar a amarração e vigiar embarcações atracadas ou fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas ou praias; e suspender a pesca lúdica, especialmente junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

A Capitania reforça que, mesmo em áreas aparentemente seguras, as condições do mar podem tornar-se rapidamente perigosas, exigindo atenção redobrada.