Capitania do Funchal prolonga aviso de agitação marítima até fim da tarde de 5.ª feira

A capitania do Porto do Funchal cancelou hoje os avisos de mau tempo e vento forte para o arquipélago da Madeira, mas prolongou o aviso de agitação marítima até às 18:00 de quinta-feira.

Com base nas indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima da Madeira, a autoridade regional aponta que as ondas vão ser de noroeste entre os 4,5 e os 6,5 metros na costa norte, diminuindo gradualmente para três a quatro metros.

Na parte sul, as vagas vão ser de dois a três metros, sendo entre os quatro e cinco metros na zona mais oeste, reduzindo para 2,5 a 3,5 metros.

Ainda segundo a autoridade regional, o vento será de oeste "moderado a fresco, por vezes muito fresco (40 a 590 quilómetros por hora" e a visibilidade "boa a moderada".

A capitania insiste nas recomendações a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.