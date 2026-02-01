PS lamenta morte de Pedro Diniz, ex-candidato à Câmara de Santa Cruz

O PS, através de comunicado, manifestou o seu pesar pelo falecimento de Pedro Diniz, que foi candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz nas eleições autárquicas do passado mês de Outubro. Actualmente, era membro da Comissão Regional do PS-M, foi deputado municipal e membro da Comissão Política Concelhia de Santa Cruz, tendo sido coordenador da secção do PS-Caniço.

"Assumiu, ainda, as funções de chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Madeira, entre 2019 e 2023", aponta o partido.

"Neste momento, o PS-M enaltece a sua dedicação à causa pública e a forma empenhada como defendia os princípios democráticos que constam da matriz ideológica do partido", indica, endereçando condolências aos familiares e amigos.