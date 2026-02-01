Homem de 44 anos sofre paragem cardiorrespiratória e morre no Funchal

Um homem de 44 anos acabou por falecer, esta manhã, na zona do Chão da Loba, no Funchal, depois de ter sido encontrado pela família em paragem cardiorrespiratória.

Segundo foi possível apurar, o alerta levou à mobilização dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que deslocaram ao local duas viaturas com quatro operacionais, juntamente com a EMIR. À chegada, foram de imediato iniciadas manobras de reanimação, numa tentativa de reverter a situação..

Apesar dos esforços desenvolvidos no local, o DIÁRIO apurou que o óbito foi declarado pelas 12h45, não havendo possibilidade de recuperação.

As circunstâncias da ocorrência estão agora a cargo das autoridades competentes.