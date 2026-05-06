Pelo menos 11 mortos e 40 feridos em incêndio num centro comercial no Irão

Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas num incêndio num centro comercial, com 250 lojas e 50 escritórios, na cidade Andisheh, a 30 quilómetros de Teerão, noticiou hoje a televisão estatal do Irão.

Earlier, a fire broke out in Tehran, Iran 🇮🇷



Still no determination to its actual cause because but many are speculating it was caused by Israel 🇮🇱 or the US 🇺🇸 pic.twitter.com/qc8gDchw6k — Marauder Magazine (@MarauderMag) May 6, 2026

Os órgãos de Comunicação Social do Irão publicaram imagens de vários andares do edifício em chamas e densas colunas de fumo negro.

Arghavan Shopping Mall in Tehran caught fire. pic.twitter.com/N377bybfEO — Tehran Times (@TehranTimes79) May 5, 2026

O Ministério Público abriu uma investigação para determinar a causa do incêndio e emitiu um mandado de detenção para o empreiteiro do prédio.

Em junho de 2020, uma forte explosão causada por cilindros de gás que pegaram fogo a uma clínica, no norte de Teerão, matou pelo menos 19 pessoas.

A massive blaze erupted at Arghavan shopping mall in Andisheh, west of Tehran, on Tuesday. The local fire department said the fire was contained after several hours of firefighting efforts, adding that everyone inside the building had been safely evacuated. pic.twitter.com/0wV8PowBv8 — Iran International English (@IranIntl_En) May 5, 2026

Em janeiro de 2017, um incêndio num outro centro comercial de 15 andares em Teerão matou pelo menos 22 pessoas, incluindo 16 bombeiros.