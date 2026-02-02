IPMA emite novos avisos para a Madeira a partir de dia 5

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu novos avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira, com especial destaque para a agitação marítima e vento fortes que se farão sentir a partir de quinta-feira, 5 de Fevereiro.

Depressão Leonardo vai afectar o estado do tempo na Madeira a partir de amanhã A depressão Leonardo irá afectar o arquipélago da Madeira entre os dias 3 e 6 de Fevereiro, trazendo vento intenso, precipitação e agitação marítima significativa.

Para a costa Norte da Madeira, o aviso laranja de agitação marítima entra em vigor entre as 15h00 e as 19h00 de dia 5, prevendo-se ondas de Noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima. Antes disso, entre o final de dia 2 e a madrugada de dia 3, a mesma região esteve sob aviso laranja para ondas de Noroeste com 5 a 6 metros, podendo alcançar 10 metros. Entre as 06h00 e as 15h00 de dia 5, mantém-se ainda um aviso amarelo para ondas de Noroeste de 4 a 5 metros.

Na costa Sul, também a partir do dia 5, o IPMA coloca em aviso amarelo a agitação marítima na parte Oeste da ilha, com ondas de Oeste entre 4 e 5 metros, e vento com rajadas até 85 km/h durante a madrugada. Recorde-se que entre o final de dia 2 e a madrugada de dia 3, esta região esteve sob aviso amarelo devido a ondas de Oeste com 4 a 5 metros.

Em Porto Santo, a situação é semelhante à da costa Norte da Madeira, com aviso laranja de agitação marítima entre as 15h00 e as 19h00 de dia 5, prevendo ondas de Noroeste de 5 a 7 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima. Também se mantém aviso amarelo, entre as 06h00 e as 15h00 de dia 5, para ondas de Noroeste de 4 a 5 metros.

Nas regiões montanhosas da Madeira, foi emitido aviso amarelo para vento, válido entre a madrugada e as 06h00 de dia 5, com rajadas que podem atingir 95 km/h.

O IPMA recomenda a todos os cidadãos a monitorização contínua da evolução do tempo e a adoção de precauções, principalmente junto às zonas costeiras e nas áreas de maior altitude.