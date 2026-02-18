Funchal movimentado com chegada de dois navios de cruzeiro
O Porto do Funchal acolhe, esta terça-feira, as escalas dos navios de cruzeiro Mein Schiff Relax e Marella Voyager.
Agenciado pela JFM Shipping, o Relax entrou no Porto do Funchal pelas 6 horas, transportando 4.402 passageiros e 1.460 tripulantes. A navegar a partir de Santa Cruz de La Palma, o navio vai ficar na pontinha até ao final da noite (22 horas), seguindo depois para Santa Cruz de Tenerife.
Está a terminar um cruzeiro de uma semana no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), que começou a 14 de Fevereiro em Tenerife e termina sexta-feira no mesmo porto. Uma viagem com escalas em Lanzarote e Gran Canaria, além dos já referidos portos de La Palma, Tenerife e, claro, Funchal.
Já o Marella Voyager, com 2.772 pessoas (1.989 passageiros e 783 tripulantes), chegou pelas 7 horas para realizar uma escala de 11 horas, assegurada pela Agência Ferraz. O navio, que chegou de Fuerteventura e segue às 18 horas para Lanzarote, está também a navegar na rota CAI.
Começou a viagem a 13 de Fevereiro em Santa Cruz de Tenerife, e antes de chegar à Madeira passou por Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura. Até ao final vai visitar La Gomera, terminando o cruzeiro esta sexta-feira, em Tenerife.
Amanhã, quinta-feira, o Porto do Funchal recebe as visitas do Mein Schiff 7 e do Marella Explorer 2. Em conjunto, trazem cerca de 6.500 pessoas para passar o dia na Madeira.