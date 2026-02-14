Três navios movimentam mais de 5.400 pessoas no Porto do Funchal
O Porto do Funchal recebe, este sábado, três navios de cruzeiro, movimentando mais de 5.445 pessoas, entre passageiros e tripulantes, segundo informação da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.
O primeiro a chegar foi o 'MSC Musica', transportando 2.431 passageiros e 937 tripulantes. As manobras de acostagem começaram às 08 horas e o navio permanecerá na pontinha até às 17 horas. Trata-se de uma escala de nove horas, da responsabilidade da JFM Shipping, que inclui um 'turnaround parcial' com 361 embarques e 337 desembarques. O 'MSC Musica' realiza uma viagem de sete dias no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), com escalas em Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura e Gran Canaria.
Pelas 11 horas, chegou o 'Ambition', com 1.085 passageiros e 500 tripulantes a bordo. Agenciado pela Blatas, permanecerá no Funchal até perto da meia-noite, seguindo depois para o porto Tilbury, em Londres, no Reino Unido. O navio iniciou a viagem a 4 de Fevereiro e cumpre um itinerário de 15 dias pelas Canárias, Madeira e Marrocos.
Já na parte da tarde, pelas 16h30 horas, chegou o 'Spirit of Discovery', numa escala agenciada pela Wilhelmsen, com 920 passageiros e 509 tripulantes. O navio partiu de Portsmouth, Reino Unido, a 6 de Fevereiro, numa viagem de 15 dias com temática de Carnaval. Depois do Funchal, de onde partirá domingo às 16h30, visitará os portos canários de La Palma e Tenerife antes de regressar a Portsmouth.
No domingo, o Porto do Funchal terá ainda a escala do 'Costa Fortuna', numa parada de 10 horas agenciada pela Blatas.