'Bolette' e 'Wind Star' fazem escala no Porto do Funchal

…





Esta sexta-feira, o Porto do Funchal, conta com dois 'visitantes'.

O navio de cruzeiro da Fred Olsen, o 'Bolette', faz esta sexta-feira uma escala de 10 horas na Madeira.

A navegar com 1.739 pessoas (1.098 passageiros e 641 tripulantes), o Bolette é agenciado pela JFM Shipping. Chegou às 6h30, proveniente do Porto de Lisboa e segue viagem, às 16h30 horas, em direcção a Bridgetown, nos Barbados, indica a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

O 'Bolette está a realizar uma viagem de 32 dias com início e fim na cidade de Liverpool, Reino Unido. Após a Madeira, atravessa o Atlântico rumo às Caraíbas, onde vai visitar: Grenade, Grenadines, Santa Lucia, Martinica, Antilhas Holandesas, Porto Zante e Antígua, antes de regressar à Europa através de Ponta Delgada, nos Açores.

Com 26 anos de serviço, este navio é um produto dos estaleiros italianos de Fincantieri. Com capacidade máxima para transportar 1.656 passageiros, foi remodelado no ano passado.

Já o 'Wind Star', agenciado pela Blatas, traz à Madeira 129 passageiros e 105 tripulantes.

Entrou no porto na noite de quinta-feira, depois de várias tentativas inviabilizadas pelas condições do mar. Inicialmente, tinha chegada prevista para o final de quarta-feira, mas segundo a APRAM "não estavam reunidas as condições de segurança necessárias".

Na quinta-feira, o navio chegou a acostar no Cais 6, mas optou por sair pouco depois, regressando ao final do dia, para o lugar do 'Queen Victoria'.

Segue viagem esta tarde, pelas 17 horas, para Lanzarote.

Este fim-de-semana, o Porto do Funchal continuará 'concorrido'. Recebe quatro navios de cruzeiro: 'MSC Musica', 'Ambition', 'Spirit of Discovery' e 'Costa Fortuna'.