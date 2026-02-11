Quatro navios de cruzeiro movimentam mais de 8.000 pessoas no Funchal
O Porto do Funchal recebe, esta quarta-feira, quatro navios de cruzeiro, movimentando mais de 8.300 passageiros e quase 3.000 tripulantes, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.
Depois do 'AIDAluna', com 2.156 passageiros, e do 'Mein Schiff Relax', com 4.151, terem chegado na terça-feira e passado a noite na cidade, juntam-se hoje o 'Marella Voyager', com 1.873 passageiros, e o 'Wind Star', com 129.
O 'Marella Voyager', proveniente de Puerto del Rosario, na ilha de Fuerteventura, atracou pelas 07 horas com 776 tripulantes a bordo. Agenciado pela Agência Ferraz, o navio permanecerá no Funchal até às 18 horas, seguindo depois para Santa Cruz e La Palma, integrando o itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), que inclui Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura e La Palma.
O 'Wind Star', agenciado pela Blatas, chega ao início da noite, pelas 20h30, vindo de Santa Cruz de La Palma, onde ficará duas noites antes de partir sexta-feira, pelas 17 horas, rumo a Lanzarote. Este navio integra uma viagem de 10 dias no mesmo itinerário, com escalas nas ilhas de Tenerife, La Gomera, La Palma, Lanzarote e Gran Canaria, além do Funchal.
O 'AIDAluna' e o 'Mein Schiff Relax', que se encontravam no Funchal desde terça-feira, prosseguem hoje viagem. O 'AIDAluna', com cerca de 2.800 pessoas a bordo, parte às 19h30 em direcção a Fuerteventura, continuando a sua viagem de 12 dias pelo itinerário CAI, enquanto o 'Mein Schiff Relax', com 5.616 pessoas, segue às 22 horas para Tenerife.
Amanhã, o Porto do Funchal receberá a visita do 'Queen Victoria' e do 'Marella Explorer 2', continuando a intensa temporada de cruzeiros na Região.