Bombeiros socorrem passageira de navio de cruzeiro

Um passageiro de um navio de cruzeiro, atracado no Porto do Funchal, foi socorrida, esta manhã, pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A mulher, de nacionalidade estrangeira, de 58 anos, apresentava-se com problemas cardíacos, o que motivou a sua ida ao Hospital Particular da Madeira, para receber maiores cuidados médicos.

