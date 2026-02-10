Bombeiros socorrem passageira de navio de cruzeiro
Um passageiro de um navio de cruzeiro, atracado no Porto do Funchal, foi socorrida, esta manhã, pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
A mulher, de nacionalidade estrangeira, de 58 anos, apresentava-se com problemas cardíacos, o que motivou a sua ida ao Hospital Particular da Madeira, para receber maiores cuidados médicos.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo