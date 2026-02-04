Dois navios de cruzeiro fazem escala na Madeira

Dois navios de cruzeiro fazem escala esta quarta-feira na Madeira. Marella Voyger, com 1.870 passageiros e 762 tripulantes, e o Mein Schiff Relax, com 4.191 passageiros e 1.457 tripulantes, fazem o movimento portuário deste dia, no Funchal.

Segundo a APRAM, o Mein Schiff Relax, agenciado pela JFM Shipping, iniciou as manobras de entrada no Porto do Funchal pelas 6 horas. Chegou de Santa Cruz de La Palma e parte às 22 horas para Santa Cruz de Tenerife.

Está a terminar uma viagem de sete dias no itinerário da Cruise Atlantic Islands (CAI), que começou a 30 de Janeiro em Santa Cruz de Tenerife, e termina na próxima sexta-feira nesse mesmo porto. Já passou por Lanzarote, Grna Ganaria e La Palma, antes desta escala no Funchal.

Já o Marella Voyager, chegou pelas 7 horas de Puerto Del Rosario, Fuerteventura, e vai passar a noite na pontinha. É uma escala da Agência Ferraz, com o Voyager a seguir viagem pelas 6h30 de quinta-feira, em direcção a San Sebastian de La Gomera.

Está também a realizar um cruzeiro de uma semana na rota da CAI. Começou a 30 de Janeiro em Santa Cruz de Tenerife, e antes de chegar à Madeira visitou os portos de Arrecife (Lanzarote), Puerto Del Rosario (Fuerteventura), seguindo-se San Sebastian (La Gomera), antes de terminar a viagem novamente em Tenerife, na sexta-feira.

Amanhã, quinta-feira, o Porto do Funchal recebe a visita do Mein Schiff 3, que traz perto de 3.300 pessoas para passar o dia na Madeira