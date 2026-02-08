Costa Fortuna passa o dia no Porto do Funchal e AIDAcosma pernoita
Ao todo, os navios de cruzeiro movimentam mais de 11 mil pessoas
A navegar com perto de quatro mil pessoas a bordo, 2.676 das quais passageiros, o Costa Fortuna chegou na manhã deste domingo, 8 de Fevereiro, ao Porto do Funchal para uma escala de 11 horas.
O navio, agenciado pela Blatas, vai ficar na Madeira até às 17 horas. Tempo para uma pequena operação de turnaround, envolvendo 92 embarques e 70 desembarques de passageiros.
O navio da Costa Crociere, chegou de Las Palmas e segue depois para Tenerife, prosseguindo a viagem de uma semana que esta a realizar no itinerário da Cruise Atlantic Islands (CAI). Tem escalas em Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastian de La Gomera, Puerto del Rosario (Fuerteventura) e Arrecife (Lanzarote).
Mais para o final do dia, pelas 21h15, chega o AIDAcosma com 6.195 passageiros e 1.437 tripulantes a bordo. É mais uma escala da Blatas, e o navio vai para pernoitar no Funchal. Vem de Las Palmas de Gran Canaria e prossegue viagem na segunda-feira, pelas 22h30 para Santa Cruz de Tenerife. Está também a realizar cruzeiros de sete dias na rota CAI.
Amanhã, segunda-feira, o Porto do Funchal, vai ter a companhia do Azura, que traz mais de quatro mil pessoas a bordo.