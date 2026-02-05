Tripulante de navio de cruzeiro resgatado a 180 milhas da Madeira

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), coordenou ontem, 4 de Fevereiro, o resgate de um tripulante de um navio cruzeiro que navegava a 180 milhas náuticas (cerca de 290 quilómetros) a sudoeste da ilha da Madeira.

De acordo com a autoridade, o alerta recebido pelas 19 horas, a informar que um dos tripulantes do navio apresentava fortes dores abdominais e necessitava de assistência médica. Na sequência da comunicação foi contactado o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Mar (CODU-MAR) que determinou a necessidade de resgate.

Para a operação foi activado um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa para efectuar o resgate, com uma Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR) do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira (SRPC IP-RAM) a bordo.

"O tripulante foi resgatado para o aeroporto da Madeira, tendo sido posteriormente transportado pelos Bombeiros Sapadores Santa Cruz para uma unidade hospitalar", pode ler-se no comunicado.

Nesta operação estiveram empenhados elementos do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), do Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Mar (CODU-MAR), da Força Aérea Portuguesa, da Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR) do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira (SRPC IP-RAM), dos Bombeiros Sapadores Santa Cruz e do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal.

"A Marinha, através dos seus Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, garante uma resposta contínua nos espaços marítimos sob responsabilidade nacional a incidentes que possam ocorrer, 24 horas por dia, 365 dias do ano", frisa.