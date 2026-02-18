UEFA abre investigação e nomeia inspector para averiguar Benfica-Real Madrid

A UEFA abriu uma investigação e nomeou um Inspetor de Ética e Disciplina para averiguar a existência de alegados comportamentos discriminatórios no encontro entre Benfica e Real Madrid, da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje o organismo.

"Um Inspetor de Ética e Disciplina foi nomeado para investigar alegados comportamentos discriminatórios durante a partida do play-off da Liga dos Campeões 2025/26 entre Benfica e Real Madrid, realizado em 17 de fevereiro. Mais informações sobre este assunto serão divulgadas brevemente", lê-se num comunicado da UEFA.

Na terça-feira, em partida da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da 'Champions', que o Real Madrid venceu por 1-0, o avançado brasileiro Vinícius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, terá sido alegadamente vitima de insultos racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica.

O árbitro francês François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, retomando a ação quase 10 minutos depois.

Após o encontro, Prestianni negou qualquer insulto racista a Vinícius Júnior, enquanto o internacional brasileiro e vários jogadores do Real confirmaram a ofensa da parte do argentino.