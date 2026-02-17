Alegados confrontos entre Rui Costa e elemento do Real Madrid

A rádio espanhola Cadena Cope dá conta de alegados confrontos entre o presidente do Benfica, Rui Costa, e um elemento do Real Madrid. "Tiveram de os separar porque chegaram a envolver-se em confrontos", refere o jornalista Manolo Lama.

O elemento em questão faz parte da comitiva do clube espanhol.

'A Bola' avança, no entanto, que o Benfica desmente categoricamente a situação relatada. "É completamente falso e descabido aquilo que é relatado sobre uma eventual confrontação entre Rui Costa e um elemento do Real Madrid."

O Benfica perdeu hoje em casa por 1-0 com os espanhóis do Real Madrid, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.