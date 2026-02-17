Benfica começa a decidir play-off em reencontro com o Real Madrid

O Benfica reencontra hoje o Real Madrid, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, três semanas após ter garantido a continuidade em prova com um triunfo sobre o recordista de troféus.

A formação comandada por José Mourinho 'agarrou' a derradeira vaga no play-off com a vitória por 4-2 no Estádio da Luz, em 28 de janeiro, tendo o sorteio colocado novamente os 'merengues' no caminho das 'águias'.

Para o encontro da primeira mão, agendado para as 20:00 e no mesmo local em que o guarda-redes Trubin emergiu como herói, o Benfica tem todo o plantel à disposição, segundo avançou o técnico, enquanto o clube mais galardoado da principal competição europeia de clubes (15) viaja até Lisboa sem Asencio, Rodrygo, ambos castigados, e Bellingham, lesionado.

A partida da segunda mão está marcada para 25 de fevereiro, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, sendo que o vencedor da eliminatória irá encontrar nos oitavos de final o Sporting ou o Manchester City.

Além do Benfica-Real Madrid, há mais três encontros do play-off que se disputam hoje, entre os quais o duelo francês entre o campeão europeu, Paris Saint-Germain, e o Mónaco, no estádio dos monegascos, a partir das 20:00 (hora em Lisboa), bem como o Galatasaray-Juventus (17:45) e o Borussia Dortmund-Atalanta (20:00).

Na quarta-feira, realizam-se as restantes quatro partidas da primeira mão: Qarabag-Newcastle (17:45), Club Brugge-Atlético de Madrid (20:00), Bodo/Glimt-Inter Milão (20:00) e Olympiacos-Bayer Leverkusen (20:00).

A final da Liga dos Campeões 2025/26 vai ser disputada em 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste.