Benfica desmente com vídeo acusações dos jogadores do Real Madrid

O Benfica desmentiu hoje os futebolistas do Real Madrid, face à distância que estavam do brasileiro Vinicius Júnior e de Prestianni, quando referem que ouviram os alegados insultos racistas do argentino.

"Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram", referiu o clube lisboeta na rede social Twitter, numa declaração acompanhada de um vídeo.

Nas imagens, Vinicius está fora do círculo do meio-campo, para recomeço do jogo, após o golo dos 'merengues', aos 50 minutos, e é nesse momento que Prestianni tapa a boca e, alegadamente, fala, com o internacional brasileiro.

A maioria dos jogadores do Real Madrid estão dentro do círculo, entre os quais o internacional francês Kylian Mbappé, que afirmou ter ouvido Gianluca Prestianni chamar 'mono' cinco vezes a Vinicius Júnior.

O incidente foi muito rápido, quando os jogadores já se encontravam no centro do terreno, a seguir ao golo de Vinicius, e após a troca de palavras com Prestianni, o avançado 'canarinho' correu em direção ao árbitro para se queixar.

O encontro chegou a estar interrompido, com o árbitro a fazer a sinalética de uma possível situação de racismo e Vinicius Júnior ainda se sentou no banco, antes de o jogo ser retomado 10 minutos depois.

No final, Kylian Mbappé saiu em defesa de Vinicius Júnior e disse que Prestianni "não merece jogar mais na Liga dos Campeões".

Já de madrugada, os 'encarnados' publicaram o vídeo para ilustrar que Mbappé não diz a verdade, e também uma mensagem de apoio ao seu jogador: "Juntos, a teu lado", com uma fotografia do extremo argentino, acompanhada de um texto de Prestianni.

O futebolista 'encarnado' refere que "em nenhum momento" dirigiu insultos racistas a Vinicius Júnior, acrescentando que o jogador brasileiro entendeu mal o que lhe disse.

"Jamais fui racista e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid", escreveu o extremo na rede social Instagram.

Os incidentes aconteceram na terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, com o Real Madrid a vencer o Benfica por 1-0, com o golo de Vinicius, aos 50 minutos, em jogo da primeira mão de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Após marcar o golo, Vinicius Júnior celebrou em tom provocatório para os adeptos 'encarnados' e com palavras aos jogadores do Benfica, razão pela qual foi admoestado com cartão amarelo pelo árbitro francês François Letexier.