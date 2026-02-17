O Estádio da Luz registou hoje a maior enchente de sempre, com 66.387 espetadores, na receção do Benfica ao Real Madrid, em jogo da primeira mão do play-off da fase a eliminar da Liga dos Campeões em futebol.

A loucura do apuramento para esta fase da competição contra este mesmo Real Madrid (na vitória, por 4-2), com o golo de Trubin ao cair do pano, encheu de fé os adeptos do Benfica que hoje acorreram em massa ao Estádio da Luz.

Sem a chuva de há três semanas, que quase parecia um dilúvio, no jogo de hoje quando o 'speaker' anunciou a lotação, o Benfica perdia, por 1-0, (na fase de Liga, a lotação registada foi de 64.305 espetadores), motivo pelo qual o festejo dos adeptos foi contido.

Antes, a maior enchente do novo Estádio da Luz, inaugurado em 2003, tinha acontecido na época de 2009/10 (65.467 adeptos), quando na última jornada da Liga o Benfica bateu o Rio Ave por 2-1 e garantiu o título de campeão.

O Benfica aumentou a capacidade do recinto no início desta época, tendo registado, já no dérbi (1-1) com o Sporting, para a 13.ª jornada da I Liga 65.247 espetadores.

Desde julho de 2025, com a concretização da primeira fase do aumento da lotação, o recinto 'encarnado' passou a contar com 68.100 lugares, tendo como objetivo final aproximar-se dos 70 mil.