Inspectores da PJ baleados durante busca domiciliária em Paredes

Dois inspetores da Polícia Judiciária foram hoje baleados durante uma busca domiciliária em Paredes, no distrito do Porto, mas segundo a PJ apenas foram "atingidos de raspão".

A informação foi inicialmente avançada pelo Correio da Manhã, que adianta que a situação ocorreu na freguesia de Duas Igrejas, em Paredes.

Contactada pela Lusa, a Polícia Judiciária disse que dois inspetores do Departamento Criminal de Braga foram "atingidos de raspão" e transportados para o hospital para observação.