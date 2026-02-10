 DNOTICIAS.PT
País

Inspectores da PJ baleados durante busca domiciliária em Paredes

None

Dois inspetores da Polícia Judiciária foram hoje baleados durante uma busca domiciliária em Paredes, no distrito do Porto, mas segundo a PJ apenas foram "atingidos de raspão".

A informação foi inicialmente avançada pelo Correio da Manhã, que adianta que a situação ocorreu na freguesia de Duas Igrejas, em Paredes.

Contactada pela Lusa, a Polícia Judiciária disse que dois inspetores do Departamento Criminal de Braga foram "atingidos de raspão" e transportados para o hospital para observação.

0
 Comentários