Regiões House promove 10.ª edição da Noite do Fado no Funchal

O Regiões House promove, no próximo sábado, 21 de Fevereiro, a partir das 20 horas, a 10.ª edição da Noite do Fado. A iniciativa decorre na Rua Direita, no Funchal, e assinala simbolicamente o encerramento das festividades de Carnaval, numa noite associada à tradição do Enterro do Osso.

A fadista madeirense Susana Andrade é a protagonista do evento, dedicado à música tradicional portuguesa. A organização destaca que a iniciativa pretende cruzar "cultura, identidade e vivência comunitária", convidando o público a participar num momento de celebração de cariz intimista, que marca a transição do período festivo para um ambiente de maior "recolhimento, característico desta data".

A artista será acompanhada à guitarra por Susana Abrantes e César Abrantes, num alinhamento que privilegia a expressividade do fado e a ligação ao público.

O programa inclui ainda uma componente gastronómica, com tábuas de queijos e enchidos, vinhos selecionados e outros sabores tradicionais portugueses.

Situado no centro do Funchal, o Regiões House tem vindo a promover iniciativas culturais associadas a momentos relevantes do calendário festivo regional, "contribuindo para a valorização da cidade e das suas tradições".

As reservas podem ser efectuadas através do telefone 291 222 340.