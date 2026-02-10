A Câmara Municipal do Funchal promove, no próximo dia 21 de Fevereiro, mais uma edição da iniciativa 'Aos Sábados no Parque', desta vez dedicada ao tema 'Noite de Astronomia no Parque Ecológico do Funchal', proporcionando aos participantes uma experiência de observação do céu noturno.

A sessão será orientada por António Nunes, presidente da Direção da Associação de Astronomia e Astrofotografia da Madeira (AAAM), e inclui observação astronómica com telescópio, tirando partido das condições naturais do Parque Ecológico do Funchal.

Durante a actividade será possível observar o planeta Saturno, a Lua em fase crescente, Júpiter, várias constelações e estrelas, além de algumas nebulosas e enxames estelares.

Segundo a autarquia, a iniciativa reforça o compromisso com a valorização do património natural e com a promoção de actividades educativas ao ar livre, dirigidas a participantes de todas as idades, incentivando o conhecimento científico e ambiental.

Programa

20h00 — Chegada ao local

20h05 — Introdução à actividade, no auditório da Casa do Areeiro

20h10 — Visita às instalações e equipamentos do Observatório do Parque Ecológico do Funchal

20h30 — Início da observação astronómica ao telescópio, no exterior da Casa do Areeiro

23h00 — Encerramento da actividade

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, estando as vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas online através do seguinte link https://forms.gle/Sdz6ygFzbFSzp4xq5 .

Para esclarecimentos adicionais, pode ser contactado o [email protected] .