Funchal promove acção de sensibilização sobre beatas no Mercado de Carnaval

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) irá realizar hoje, 16 de fevereiro, uma acção de sensibilização no Mercado de Carnaval, com o objectivo de alertar residentes e visitantes para os impactos da poluição causada pelo descarte inadequado de beatas de cigarro.

Durante a iniciativa, serão distribuídos cinzeiros portáteis e a mascote do Ambiente, 'Simão', irá interagir com foliões, reforçando a mensagem sobre a importância de manter a cidade limpa. A acção vai contar com o acompanhamento da vereadora do Ambiente, Paula Jardim Duarte, que realça, em comunicado, o compromisso da autarquia em promover limpeza urbana e sustentabilidade, especialmente em épocas de grande afluência turística.

A autarquia recorda que o comportamento poluente tem consequências legais, de acordo com o Regulamento de Resíduos Sólidos e Comportamentos Poluentes no Concelho do Funchal, com multas entre 25€ e 250€ para quem deitar beatas fora dos locais de deposição correctos.